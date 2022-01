Aktien New York Schluss: Techwerte erholen sich

Quartalszahlen und Ausblicke einiger US-Konzerne sorgten gestern in New York für Enttäuschung.

New York. Gestern gab es an der New Yorker Börse eher nüchterne Ausblicke. Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones um knapp ein Prozent nach unten, Techwerte konnten aber sich leicht erholen.

Zum Start der US-Berichtssaison haben gestern Quartalszahlen und Ausblicke einiger US-Finanzkonzerne überwiegend für Enttäuschung gesorgt. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial ging daraufhin mit einem Abschlag von 0,56 Prozent auf