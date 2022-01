Jeder vierte Job in der Gastronomie ist weg

Zusammengestellte Stühle und Tische stehen vor einem Café in München.

Peter Kneffel/dpa

Wiesbaden. Kaum eine Branche ist von Corona so getroffen worden wie das Gastgewerbe. Offizielle Zahlen zeigen nun, dass Restaurants und Kneipen deutlich weniger Menschen beschäftigen als vor der Krise.

Während der Corona-Krise hat die Gastronomie in Deutschland nahezu jeden vierten Job verloren. Das ergibt sich aus Berechnungen, die das Statistische Bundesamt am Freitag vorgelegt hat.Danach arbeiteten in den ersten zehn Monaten des vergan