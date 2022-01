Wurde 1982 in Dienst gestellt und wird nun versteigert: Die Fregatte "ex Niedersachsen".

Karolina Meyer-Schilf

Wilhelmshaven. In Wilhelmshaven werden zwei Fregatten versteigert. Aber wer kauft die und wofür? Zu Besuch auf der Fregatte Niedersachsen

Weder von der Fregatte noch von potentiellen Käufern ist an diesem grauen Januarmorgen im Wilhelmshavener Marinearsenal etwas zu sehen: Der Nebel ist dicht, der Soldat an der Wache deutet irgendwo in die trübe Suppe. "Die Niedersachsen? Die