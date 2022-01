Männliche und weibliche Vorstandsmitglieder stehen auf einer Hauptversammlung in Köln zusammen.

Oliver Berg/dpa

Bruxelles. Könnten Aufsichtsräte börsennotierter Firmen in Europa bald zu mindestens 40 Prozent mit Frauen besetzt sein? Kommissionschefin Ursula von der Leyen glaubt, eine Quote auf EU-Ebene ist möglich.

Nach dem Regierungswechsel in Deutschland hofft EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nach einem Zeitungsbericht auf eine Mehrheit für eine europaweite Frauenquote in Aufsichtsräten großer Unternehmen.Wie die „Financial Times“ am Mittwo