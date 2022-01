Die Inflationsrate in den USA ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Washington. Die Teuerungsrate in den USA geht steil nach oben und erreichte im Dezember ein Hoch. Der Anstieg ist zwar erwartet worden. Präsident Joe Biden stellt die Entwicklung aber vor Schwierigkeiten.

Der Preisauftrieb in den USA hat sich im Dezember von hohem Niveau aus weiter beschleunigt. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,0 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte.Das ist