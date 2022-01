Ifo: Kurzarbeit in Deutschland steigt kräftig

Deutlich mehr Menschen als im Vormonat mussten im Dezember in Kurzarbeit.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

München. In Deutschland landen wieder mehr Beschäftigte in Kurzarbeit. Vor allem in der Industrie sind viele Menschen betroffen. Das hat aus Branchensicht aber nur indirekt etwas mit dem Coronavirus zu tun.

Die Zahl der Beschäftigen in Kurzarbeit in Deutschland ist nach Erkenntnissen des Ifo-Institutes deutlich gestiegen. Im Dezember legte sie auf 879.000 zu, wie die Münchner Wirtschaftsforscher am Mittwoch mitteilten. Im November hatte die Za