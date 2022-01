Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Der Dax hat am Mittwoch an seine Vortagsgewinne angeknüpft und zum Handelsstart die Marke von 16.000 Punkten zurückerobert.

Gestützt wird der deutsche Leitindex von starken Vorgaben aus Übersee: Der viel beachtete Wall-Street-Index Dow Jones Industrial war am Vorabend fast auf Tageshoch aus dem Handel gegangen. In Asien legten die wichtigsten Börsen an diesem Mo