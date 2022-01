US-Hedgefonds Cerberus reduziert Anteil an deutschen Banken

Cerberus will Aktien von Deutscher Bank (l) und Commerzbank abstoßen.

Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt am Main. Wette verloren? Der „Höllenhund“ Cerberus wirft einen Teil seiner Aktien an Commerzbank und Deutscher Bank auf den Markt. Der Hedgefonds nimmt dabei große Verluste in Kauf.

Der US-Finanzinvestor Cerberus trennt sich gut vier Jahre nach seinem Einstieg bei Commerzbank und Deutscher Bank von einem erheblichen Teil seiner Aktien bei den beiden Großbanken.Bei der teilverstaatlichten Commerzbank sinkt der Anteil de