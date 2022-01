Fahrgäste steigen am Berliner Hauptbahnhof in eine S-Bahn ein.

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Frankfurt/Main. Wären doch nur die Fahrpreise günstiger - in den Großstädten würden dann fast 60 Prozent der Haushalte öfter auf Busse und Co. umsteigen, so das Ergebnis einer Umfrage.

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland kann sich einer Umfrage zufolge grundsätzlich vorstellen, häufiger vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel oder aufs Fahrrad umzusteigen.Allerdings müssen die Voraussetzungen aus Sicht der rund 4000