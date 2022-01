Dax setzt zu Erholung an - Zinssorgen bleiben

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main. Nach einem Rückschlag wagt der Dax am Dienstag einen Erholungsversuch.

Der deutsche Leitindex stieg am Ende der ersten Handelsstunde um 0,93 Prozent auf 15.915,56 Punkte. Er kehrte so im Vorjahresvergleich in die Gewinnzone zurück. Der MDax legte 0,55 Prozent auf 34.629,19 Zähler zu.Maßgeblich waren die US-Bö