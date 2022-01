Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Der deutsche Aktienmarkt ist mit Verlusten in die zweite Handelswoche des Jahres gegangen.

Der sich fortsetzende Ausverkauf an der US-Technologiebörse Nasdaq setzte am Montagnachmittag auch die hiesigen Börsen unter Druck.Grund für die Tech-Schwäche in Übersee sind die erwarteten Zinserhöhungen der US-Notenbank. Anleger befürcht