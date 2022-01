Mindestlohn noch in 2022: Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verteidigt sich gegen die Kritik der Arbeitgeber.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Noch in diesem Jahr will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil den Mindestlohn auf 12 Euro anheben. Dagegen laufen vor allem die Arbeitgeber Sturm. Doch Heil will sich davon nicht beirren lassen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will die versprochene Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro noch in diesem Jahr umsetzen. „Olaf Scholz hat als Kanzlerkandidat gesagt, dass wir den Mindestlohn innerhalb eines Jahres auf 12 Euro erhöhen.