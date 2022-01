Besucher der Technik-Messe CES auf dem Messegelände. Das Branchenevent in Las Vegas hat nach der Absage vieler großer Aussteller deutlich weniger Teilnehmer als gewohnt.

Andrej Sokolow/dpa

Las Vegas. Einem vergleichsweise kleinem Publikum präsentieren Aussteller ihre Produkte bei der diesjährigen Technik-Messe CES in Las Vegas. Google, Amazon, General Motors sagten kurzfristig ihre Teilnahme ab.

Zur Technik-Messe CES in Las Vegas sind in diesem Jahr rund vier Mal weniger Besucher gekommen als beim vergangenen Event vor der Corona-Pandemie. Die Veranstalter sprachen nach dem Abschluss am Freitag (Ortszeit) von mehr als 40.000 Besuch