Warum Billigflieger Ryanair den Betrieb am Frankfurter Flughafen einstellt

Bis Ende März will Ryanair seine Basis in Frankfurt aufgeben.

imago images/Rüdiger Wölk

Frankfurt/Main. Weil die Start- und Landegebühren am Flughafen Frankfurt für Ryanair zu hoch sind, gibt der Billigflieger seine Basis in der Mainmetropole wieder auf. Was Passagiere mit bereits gebuchten Tickets nun wissen müssen.

Nach fünf Jahren gibt Europas größter Billigflieger Ryanair seine Basis am Frankfurter Flughafen wieder auf. Die fünf dort noch stationierten Flugzeuge sollen zum Flugplanwechsel am 31. März dieses Jahres auf kostengünstigere Flughäfen umve