Das halbautomatische Sturmgewehr Modell CR223 des Herstellers Haenel.

Wolf von Dewitz/dpa

Düsseldorf. Im November hatte der Waffenhersteller ein Schlappe einstecken müssen. Nun hat das Unternehmen Berufung eingelegt.

Ein Patentstreit zwischen den Waffenfirmen Heckler & Koch und Haenel geht in die nächste Runde. „Wir haben Berufung eingelegt“, sagte Haenels Finanzchef Sven Lahl am Donnerstag der dpa in Suhl. Weitere Angaben machte er nicht. Im Novemb