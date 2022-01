Von den rund 270 Märkten, die der Investor SCP 2019 übernahm, sind mehr als 40 geschlossen oder stehen auf der Schließungsliste.

Düsseldorf. Nicht das erste Mal seit der Übernahme von Real durch den russischen Finanzinvestor SCP kommt es zu Filialschließungen. Dieses Mal sollen sieben Geschäfte dicht machen.

Die SB-Warenhaukette Real will in den nächsten Monaten sieben weitere Filialen schließen. Die Märkte in Blankenburg und Neuss (Breslauer Straße) sollen für immer dicht gemacht werden, wie ein Unternehmenssprecher ankündigte.Bei fünf weitere