Eine Reihe von Öl-Tiefpumpen: Schon bald soll mit der Förderung von bis zu 220.000 Barrel Öl am begonnen werden.

Eli Hartman/Odessa American/AP/dpa/Symbolbild

Georgetown. Der US-Energiekonzern Exxonmobil erfreut sich über neue Erdölquellen. Die Rede ist von schätzungsweise 10 Milliarden Barrel Öl.

Vor der Küste des südamerikanischen Staates Guyana ist weiteres Erdöl gefunden worden. Dies gab der US-Energiekonzern Exxonmobil in einer Mitteilung bekannt. Demnach wurden die zwei Entdeckungen in einer Gegend gemacht, in der bereits schät