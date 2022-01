Grünes Licht für gute Handelsbeziehungen zwischen Firmen in Niedersachsen und Großbritannien? Außenhandelsexperte Tilman Brunner ist vorsichtig optimistisch.

Osnabrück. Seit 1. Januar 2020 ist Großbritannien nicht mehr Teil des europäischen Binnenmarktes. Was ist ein Jahr später von den befürchteten negativen Auswirkungen für die Wirtschaft in Niedersachsen und Deutschland geblieben?

Ein hohes Maß an Bürokratie und lange Wartezeiten bei der Zollabfertigung an der Grenze – trotz Last-Minute-Deal zwischen der Europäischen Union und Großbritannien hatten Unternehmen in Niedersachsen und Deutschland gerade von diesen negati