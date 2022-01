Der Schriftzug "„Agentur für Arbeit“" steht am frühen Morgen an einer Stuttgarter Haltestelle geschrieben, während im Hintergrund eine Stadtbahn einfährt.

Christoph Schmidt/dpa

Nürnberg. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist saisonbedingt im Dezember wieder leicht nach oben gegangen. Für die Bundesagentur für Arbeit kein Grund zur Nervosität. Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiter robust.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember saisonüblich auf 2,330 Millionen gestiegen.Das sind 12.000 mehr als im November, aber 378.000 weniger als im Dezember 2020, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg