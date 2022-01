Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Am zweiten Handelstag des Jahres 2022 ist bei den Anlegern weiter Optimismus spürbar.

Der Dax knüpfte am Dienstag mit einem Anstieg um 0,82 Prozent auf 16.152,61 Punkte an seine Vortagsgewinne an.Der Leitindex schaffte es sogar kurz über die Marke von 16.200 Punkten und näherte sich so seinem bisherigen Rekord von 16.290 Zä