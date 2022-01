Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Der Dax hat das Börsenjahr mit Gewinnen begonnen.

Der deutsche Leitindex knüpfte am Montag an seine Ende Dezember gestartete Erholungsrally an und beendete den Handel mit plus 0,86 Prozent auf 16.020,73 Punkte.Über der Marke von 16.000 Punkten hatte das Börsenbarometer zuletzt Ende Novemb