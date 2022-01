Büros zu reinigen, das ist für Iris Gebauer ein Job wie jeder andere. Ihr Stundenlohn liegt deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn. Dennoch werden Gebäudereiniger immer wieder mit dem Mindestlohn in Verbindung gebracht.

Michael Gründel

Osnabrück. Zum Jahreswechsel ist der gesetzliche Mindestlohn auf 9,82 Euro gestiegen, geht es nach der Ampel liegt er bald bei 12 Euro. Eine Branche, die oft als Profiteur gesehen wird, sind Gebäudereiniger. Warum das nicht stimmt.

Es gibt kaum eine Branche, die so konsequent mit dem gesetzlichen Mindestlohn in Verbindung gebracht wird wie Gebäudereiniger – mit 700.000 Mitarbeitern das beschäftigungsstärkste Handwerk in Deutschland. Zu Unrecht, wie Dirk Reker, Geschäf