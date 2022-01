Grundsteuer-Reform: Willkommen in der Moderne

Bleibt vielerorts ein Luxusgut: Die eigene Immobilie.

Imago Images/Jochen Tack

Frankfurt. Die Grundsteuer "C" weist gesellschaftlich in die richtige Richtung, denn sie richtet sich gegen Bodenspekulation. An den Rekordpreisen für Immobilien ändert die Reform allerdings nichts.

Dass die Grundsteuer nun auf dem Weg ist, aus grauer Vorvergangenheit in der Moderne anzukommen, ist erst einmal begrüßenwert. Der Aufwand ist immens. Nicht umsonst hat der Gesetzgeber der Neuberechnung einen Zeitraum von drei Jahren e