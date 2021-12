Tesla ruft in USA knapp eine halbe Million Autos zurück

Autobauer Tesla ruft zahlreiche Wagen der Reihen „Model 3“ und „Model S“ zurück.

Steven Senne/AP/dpa

Washington/Grünheide. Rückschlag für den Elektroauto-Konzern Tesla: In den USA müssen zahlreiche Autos in die Werkstatt wegen bedenklicher Mängel. Und in Deutschland ist das neue Autowerk noch immer nicht genehmigt.

Der Elektro-Autobauer Tesla ruft in den USA knapp eine halbe Million Fahrzeuge wegen möglicherweise sicherheitsgefährdender Mängel zurück. Betroffen seien dabei alle Autos der Reihe „Model 3“, die 2017 bis 2020 gebaut wurden. Das geht aus e