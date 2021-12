Laut Santander sollen die doppelten Zahlungen das Ergebnis eines Terminproblems gewesen sein.

AFP/GABRIEL BOUYS

London. Tausende Überweisungen sind in Großbritannien wegen eines technischen Fehlers doppelt gebucht worden. Ob die Santander-Bank die gesamte Summe zurückerhält, ist fraglich.

Die britische Tochterfirma der Santander-Bank hat an Weihnachten irrtümlich umgerechnet 150 Millionen Euro zu viel an ihre Kunden überwiesen. Die Bank bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "The Times". Das B