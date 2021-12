Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Nach der jüngsten Gewinnserie hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch etwas Federn gelassen.

Am vorletzten Handelstag des Jahres sank der Dax am frühen Nachmittag um 0,51 Prozent auf 15.881,66 Punkte.Seit Jahresbeginn steht damit ein Kursplus von fast 16 Prozent zu Buche. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Mittwochnac