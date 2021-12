Jeder zweite Deutsche rechnet noch in D-Mark um

Euro- und D-Mark-Banknoten in der Landeszentralbank in Frankfurt am Main. Die D-Mark ist weiter in den Köpfen der Bürger präsent.

Frank May/dpa

Bruxelles. Mark und Pfennig haben seit der Einführung des Euro-Bargeldes zum Jahreswechsel 2001/2002 ausgedient. Aber nicht in den Köpfen der Bürger. Noch immer rechnet rund jeder Zweite in D-Mark um.

Die D-Mark hat einer Umfrage zufolge auch 20 Jahre nach Einführung des Euro noch viele Anhänger in Deutschland.Immerhin ein Drittel (33 Prozent) der Befragten gab in der am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage im Auftrag der Fernsehsende