Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Die Rally geht weiter: Nach mehreren gewinnreichen Handelstagen in Folge haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag zugelegt.

Der Leitindex Dax rückte am frühen Nachmittag um 0,76 Prozent auf 15.955 Punkte vor. Zuvor war der Dax in vier Sitzungen bereits um fast vier Prozent gestiegen.„Die Aufwärtsrallye entfaltete noch einmal ihre volle Wucht“, schrieb Analyst Ma