Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Die Rally geht munter weiter: Nach mehreren gewinnreichen Handelstagen in Folge haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag weiter zugelegt.

Der Leitindex Dax rückte am Vormittag um 0,3 Prozent auf 15.884 Punkte vor. Zuvor war der Dax in vier Sitzungen bereits um fast vier Prozent gestiegen. Am Vortag war der Dax auf den höchsten Stand seit einem Monat geklettert und hatte auch