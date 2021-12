Dax startet mit Plus in letzte Handelswoche

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Der Dax ist am Montag freundlich in die letzte Handelswoche des Jahres 2021 gestartet.

Er stieg auf den höchsten Stand seit Ende November und ging mit plus 0,50 Prozent auf 15.835,25 Punkte über die Ziellinie.Weitere Kursgewinne in New York gaben dem deutschen Leitindex am Nachmittag zusätzlichen Auftrieb, so dass er an sein