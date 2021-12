Dax müht sich ins Plus

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Nach einem holprigen Start hat der Leitindex Dax am Vormittag ins Plus gedreht.

Zuletzt handelte das Börsenbarometer 0,23 Prozent höher bei 15.793 Punkten. Damit hat der Dax - wenn auch zaghaft - an die Erholungsrally der vergangenen Woche angeknüpft. In den vergangenen zwei Wochen war der Dax wiederholt an der Marke