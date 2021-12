Arbeiten in der Dockhalle der MV-Werft Wismar im März 2021.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Schwerin. Die Beschäftigten der MV Werften müssen weiter um die Fortführung des Schiffbaus und damit um ihre berufliche Zukunft bangen. Neben dem Land ist zwar auch der Bund zu weiteren Hilfen bereit. Aber auch die Eigentümer aus Hongkong sollen einen Beitrag leisten.

Die Zukunft der finanziell angeschlagenen MV Werften bleibt weiter in der Schwebe. Anders als geplant konnte der Finanzausschuss des Landtags am Donnerstag in Schwerin noch kein grünes Licht für weitere Kreditbeihilfen des Landes in Höhe üb