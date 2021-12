Dax erholt sich weiter in vorweihnachtlicher Ruhe

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Der Dax hat am Donnerstag seine Erholungsgewinne ausgebaut.

In den ersten Handelsminuten stieg das deutsche Börsenbarometer um 0,25 Prozent auf 15.632,64 Punkte. Seit dem Rutsch dicht an die 15.000-Punkte-Marke am Montag hat es damit fast schon wieder vier Prozent hinzugewonnen. Im laufenden Jahr i