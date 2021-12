Ein Rechtsanwalt von Hanno Berger hält vor dem Prozessauftakt um „Cum-Ex“-Aktiendeals dessen Akte in der Hand.

Bellinzona. Mit „Cum-Ex“-Geschäften wurde der Staat um Milliarden Euro an Steuern gebracht. Ein Anwalt, der dabei eine Schlüsselrolle gehabt haben soll, sitzt in der Schweiz in Haft - aber wohl nicht mehr lange.

Das schweizerische Bundesstrafgericht hat eine Beschwerde des deutschen Anwalts Hanno Berger gegen seine Auslieferung an Deutschland abgewiesen. Berger wird in Hessen und NRW im Zusammenhang mit illegalen Cum-Ex-Geschäften zulasten der deut