Das Hochwasser Mitte Juli hat die Brücke, die die Gebäude der Schmiedag GmbH in Hagen rechts und links der Volme verbindet, unpassierbar gemacht. Mittlerweile produziert das Werk wieder - aber noch nicht zu 100 Prozent.

GMH Gruppe

Georgsmarienhütte/Hagen/Dielingen/Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz betrifft auch Unternehmen in der Region. Während die GMH Gruppe die Schmiedag GmbH in Hagen wieder aufgebaut hat, wird ZF das Gebäude in Bad Neuenahr-Ahrweiler perspektivisch aufgeben und sucht nach einem neuen Standort.

Klong, klong, klong – die dumpfen, regelmäßigen Schläge des großen Hammers der Schmiedag GmbH in Hagen hört man schon von der kleinen Stahlbrücke aus, die die Gebäude des Schmiedestandorts rechts und links der Volme miteinander verbindet.