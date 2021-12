Ab Januar wollen große Lebensmittelhändler auch auf ihren Milch- und Molkereiprodukten die Haltungsform der Tiere angeben.

Köln/Neckarsulm. Bislang werden im Handel bei Fleisch und Fleischwaren die Haltungsformen der Tiere in vier Stufen gekennzeichnet. Nun wollen einige Supermärkte und Discounter bei weiteren Produkten nachziehen.

Ab Januar beginnen große Lebensmittelhändler in Deutschland damit, auch auf ihren Milch- und Molkereiprodukten die Haltungsform der Tiere auszuweisen. Die Rewe-Gruppe kündigte am Dienstag an, die bislang nur bei Fleisch und Fleischwaren bek