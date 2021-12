Die Onshore-Stromerzeugung aus Windrädern sackte in diesem Jahr laut BDEW um 12 Prozent ab.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. In diesem Jahr war es vergleichsweise wenig windig - das macht sich auch in der Stromerzeugung bemerkbar. Dafür stieg der Anteil von Braun- und Steinkohle deutlich an.

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der deutschen Stromerzeugung ist im laufenden Jahr gesunken. Branchenverbände führen das unter anderem darauf zurück, dass 2021 vergleichsweise wenig Wind wehte. Nach vorläufigen Zahlen des Bundesverb