Bahn stellte in diesem Jahr 22.000 neue Mitarbeiter ein

Insgesamt beschäftigt die Bahn in Deutschland aktuell 219.000 Menschen.

Christophe Gateau/dpa

Berlin. Mindestens 18.000 neue Mitarbeiter wollte die Deutsche Bahn dieses Jahr einstellen. Diese Zahl wurde zwar deutlich übertroffen - jedoch hat man sich auch von Tausenden Mitarbeitern verabschiedet.

Mit zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern will die Deutsche Bahn den Ausbau des Schienenverkehrs in Deutschland vorantreiben. 22.000 Einstellungszusagen machte der Staatskonzern nach eigenen Angaben in diesem Jahr.Darunter waren 24