Die neue Tesla-Fabrik östlich von Berlin.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Potsdam. Die Tesla-„Gigafactory“ steht zwar in großen Teilen bereits. Aber die Genehmigung der Behörden fehlt dem Elektroautobauer noch. Brandenburgs Ministerpräsident sagt: Bald soll es soweit sein.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erwartet die endgültige Genehmigung für die Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin Anfang 2022.„Da wird die Genehmigung irgendwann kommen“, sagte Woidke am Montag in