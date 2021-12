Eine Betonwüste in Berlin: So oder so ähnlich sehen derzeit in vielen deutschen Großstädten die Baustellen aus. Der Baustoff Beton dominiert. Dabei ist er schlecht fürs Klima.

Osnabrück. "Flugscham" ist in der Klimadebatte ein etablierter Begriff. Braucht es auch eine "Betonscham"? Der Baustoff ist ein echter Klimakiller mit verheerender CO2-Bilanz. Ein Interview über Alternativen zu Betonwüsten.

Andrea Heil ist Mitglied bei „Architects for Future“, eine Initiative von Menschen aus dem Bereich Bau, die sich mit der Klimabewegung „Fridays for Future“ um Greta Thunberg solidarisieren. Das Ziel von Heil und Co.: einen nachhaltigen