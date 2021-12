Was Sie tun können, wenn der Arbeitgeber die 3G-Regel nicht beachtet

Corona-Tests am Arbeitsplatz: Die 3G-Regeln stellen Arbeitnehmer und Arbeitgeber vor Herausforderungen.

Matthias Balk

Osnabrück. Die 3G-Regel am Arbeitsplatz besagt, dass nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zutritt haben dürfen. Doch was können Sie tun, wenn Ihr Arbeitgeber die Regel nicht einhält? Eine Arbeitsrechtsexpertin gibt Tipps.

Seit dem 24.November gilt in Deutschland am Arbeitsplatz die 3G-Pflicht. Demnach müssen Beschäftigte zu Arbeitsantritt entweder geimpft, getestet oder genesen sein. Auch Vorgesetzte müssen sich an die 3G-Regeln halten. Zudem sind Arbeitgebe