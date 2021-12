Datenklau an Geldautomaten immer seltener

Bundesweit wurden in diesem Jahr von Januar November 116 Mal Geldautomaten manipuliert, um Kartendaten und Geheimnummer (PIN) von Bankkunden auszuspähen.

Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Frankfurt am Main. Ob Manipulationen an Automaten oder der Schaden durch solche „Skimming“-Angriffe. Der Schaden ist auf einen Rekordtief gesunken.

Der Datenklau an Geldautomaten in Deutschland wird immer mehr zum Auslaufmodell. Sowohl die Zahl der Manipulationen an Automaten als auch der Schaden durch solche „Skimming“-Angriffe ist im laufenden Jahr weiter gesunken, wie die Frankfurte