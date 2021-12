Aktienbörse und Währung in Türkei auf Talfahrt

Eine Frau tauscht in einer Wechselstube türkische Lira gegen US-Dollar.

Burhan Ozbilici/AP/dpa

Ankara. Die Verwerfungen an den türkischen Finanzmärkten werden immer dramatischer. Die Währung Lira verliert nochmals stark an Wert. Nun geht es auch am Aktienmarkt abwärts.

Die Finanzmärkte der Türkei haben am Freitag heftige Turbulenzen erlebt. Die Kurse von Lira, türkischen Staatsanleihen und den Aktienmärkten gingen auf Talfahrt. Das Vertrauen in die türkische Geld- und Wirtschaftspolitik ist erschüttert.Am