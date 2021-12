Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Nach dem Verfalldatum an den Terminbörsen am Freitagmittag sind die Aktienkurse in Deutschland weiter gesunken.

Der Leitindex Dax verlor am frühen Nachmittag 1,04 Prozent auf 15.474 Punkte. Zuvor waren an der Derivatebörse Eurex die Dezember-Optionen und -Terminkontrakte auf den Dax ausgelaufen. Das Börsengeschehen ist an den vier Verfallterminen im