Bundesweit wurde im dritten Quartal durchschnittlich ein Anstieg der Einzelhandelsmieten um 0,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum registriert.

Rolf Vennenbernd/dpa

Köln. Lockdowns, der boomende Online-Handel und nun 2G-Vorschriften: Die Pandemie setzt den stationären Handel unter großen Druck. Das macht sich allmählich auch bei den Mieten für Geschäfte bemerkbar.

Die Corona-Pandemie mit Geschäftsschließungen hat den Anstieg der Einzelhandelsmieten in vielen Städten gestoppt. Besonders in den Großstädten und deren Umland zeigten sich immer mehr Spuren der Krise, heißt es in einer neuen Studie des Ins