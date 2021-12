Ende einer Ära: Letzter Riesenjet A380 an Emirates ausgeliefert

Die erste Landung des Großfliegers in Hamburg im Jahr 2005.

Airbus

Hamburg. Ein geplatzter Traum für Airbus: Am Donnerstag ging der letzte Riesenflieger A380 an die Fluggesellschaft Emirates. So wurden große Pläne zur einer großen Enttäuschung.

Es sollte der Jet des 21. Jahrhunderts werden. Ein Flugzeug der Superlative, der größte Flieger in der zivilen Luftfahrt. Seit 2005 fliegt der Riesenvogel A380 und begeistert seine Passagiere. Doch statt der geplanten 700 Verkäufe konnten g