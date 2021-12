Audi erhöht Investitionen in Elektromobilität

In Nürnberg eröffnet Audi demnächst eine eigene Ladestation, mit reservierbaren Schnelladepunkten für Kunden.

Julian Stratenschulte/dpa

Ingolstadt. Der Automobilhersteller Audi will bis zum Jahr 2026 die Ausgaben für Forschung, Entwicklung und Sachinvestitionen auf insgesamt 37 Milliarden Euro erhöhen.

Audi will bis 2026 rund 18 Milliarden Euro in die Elektrifizierung seiner Autos investieren. Finanzvorstand Jürgen Rittersberger sagte, der Fokus in den nächsten fünf Jahren liege auf der Produktoffensive voll- und teilelektrischer Modelle.