Laden ohne Karte und Ladenetzausbau: VW will E-Hürden senken

Volkswagen will den Zugang zur E-Mobilität stärker vereinfachen.

Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg/Berlin. Um alltagstauglich zu sein, muss ein Elektroauto schnell, unkompliziert und in der Nähe aufzuladen sein. Volkswagen stellt neue Pläne vor, die noch bestehende Probleme angehen sollen.

Volkswagen will den Zugang zur E-Mobilität stärker vereinfachen. Dazu werden neue Ladetechniken und -dienste ins Programm genommen sowie der Ausbau des Ladenetzes in den kommenden Jahren nochmals erweitert. Das Unternehmen kündigte am Mittw