Gewinne im Dax vor Fed-Signalen am Abend

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Die Anleger in Deutschland sind am Mittwoch mutig in den Handel gestartet.

Der Dax kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 15.500 Punkte. Bereits an den Vortagen waren anfängliche Kursgewinne aber schnell zusammengeschmolzen, am Dienstag war es danach sogar kräftig abwärts gegangen. Der MDax der