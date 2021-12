Zwei Bitcoin-Münzen liegen auf einem Tisch. Europas größter digitaler Vermögensverwalter Scalable Capital steigt in das riskante Geschäft mit Kryptowährungen ein.

Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

München. Kryptowährungen unterliegen starken Wertschwankungen. Das hält Dienstleister nicht davon ab, ins Kryptogeschäft einzusteigen.

Der Münchner Finanzdienstleister Scalable Capital, Europas größter digitaler Vermögensverwalter, steigt in das riskante Geschäft mit Kryptowährungen ein. Man werde den Kunden ermöglichen, in Bitcoin, Ethereum und andere digitale Coins zu in